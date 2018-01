Nos últimos dias, a relação entre Neymar e Bruna Marquezine tem dado que falar, mas há outro jogador do PSG cuja sorte provoca inveja a qualquer homem. A modelo brasileira Izabel Goulart é a namorada de Kevin Trapp, guardião dos parisienses, e está numa forma deslumbrante. Por essa razão, as fotografias que tem publicado nas redes sociais têm causado furor, merecendo os maiores elogios dos seus seguidores. Não é para menos, já que as imagens que a brasileira, de 33 anos, publicou no Instagram nos últimos dias são arrasadoras. Curiosamente, enquanto Neymar e Kevin Trapp já voltaram a Paris, as suas respetivas musas, Bruna Marquezine e Izabel Goulart, aproveitaram para uma tarde em conjunto numa praia de Fernando de Noronha, no Brasil. Dupla de sonho...