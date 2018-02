Sem uma relação amorosa conhecida desde que se separou, no ano passado, da modelo e jogadora de voleibol Daniela Ospina, James Rodríguez dedica-se de corpo e alma à sua filha, fruto, precisamente, do casamento com a irmã de David Ospina, guarda-redes do Arsenal. O craque do Bayern Munique publicou uma fotografia no Instagram com Salomé, de 4 anos, e escreveu palavras carinhosas ao referir-se à criança como "a melhor companhia do Mundo". Importa lembrar que a menina ficou a cargo do ex-jogador do FC Porto após o divórcio dos pais.