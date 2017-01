O futebolista do Leicester, Jamie Vardy, deu no domingo as boas-vindas ao segundo filho em comum com Rebekah Vardy – também são pais de Sofia, de 2 anos. "A mãe e o bebé estão bem", anunciou o jogador no Twitter. Refira-se que Jamie Vardy também é pai de Ella, de 6 anos, fruto de uma relação anterior, enquanto Rebekah é mãe de Megan, de 11, e Taylor, de 6, também de um relacionamento passado. O casal está radiante com a chegada de mais um membro da família e vão agora desfrutar do momento de felicidade.



Temas Jogo da Vida