O jogo de domingo até pode ter corrido mal a Jesse Lingard – e à restante equipa do Manchester United, derrotada pelo Newcastle (1-0) – mas o internacional inglês garantidamente não se queixará de falta de apoio. E que apoio! A namorada do futebolista, Jena Frumes , publicou uma fotografia no Instagram onde surge vestida apenas com roupa interior, sendo que na imagem é visível parte do ecrã de uma televisão que transmitia a partida no St. James Park. Mais tarde, a modelo, de 24 anos, partilhou uma nova imagem, que certamente terá levantado o astral do seu companheiro e até dos adeptos da formação orientada por José Mourinho. Equipada a rigor, com o número 14 às costas, a norte-americana não se coibiu de mostrar a sua paixão por Lingard nem de exibir a sua boa forma.