O romance entre Jennifer Lopez e Alex Rodriguez está mais sólido do que nunca! Prova disso é que apesar de estarem juntos há apenas dois meses, já fazem planos para casar-se. "A Jennifer Lopez quer um futuro com Alex Rodriguez. Eles são perfeitos um para o outro e as suas famílias adoram que estejam juntos", revelou uma fonte próxima do casal ao site ‘E!’. A verdade é que a artista e o antigo jogador de beisebol viajaram recentemente para as Bahamas, onde juntaram a família de ambos para se conhecerem. E, ao que tudo indica, o resultado desse encontro foi melhor do que poderiam imaginar... Será que em breve vamos ver J-Lo a subir ao altar com a estrela de beisebol?



Temas Jogo da Vida