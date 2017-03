O romance da cantora, de 47 anos, com o antigo jogador de beisebol Alex Rodriguez, de 41, tornou-se público há poucos dias e agora o casal resolveu rumar até às Bahamas para uns dias de férias, longe do rebuliço mediático, de acordo com a revista ‘People’. O antigo atleta, também conhecido como A-Rod, e Jennifer Lopez viajaram primeiro para Miami e só depois voaram até às ilhas Ábaco, onde optaram por ficar hospedados num resort de luxo. Antes do romance com a intérprete de ‘Let’s Get Loud’, A-Rod namorou com Cameron Diaz, Demi Moore, Madonna e Kate Hudson...



