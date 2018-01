Jesé anunciou através das redes sociais o fim do namoro com Aurah Ruiz, com quem estava desde 2016. "Lamentavelmente, a minha relação com a Aurah terminou (...) Peço respeito e compreensão máxima e desejo que tanto ela, como eu e os meus filhos possamos seguir tranquilamente", disse. Recorde-se que o casal teve um filho em junho de 2017, sendo que a criança nasceu prematura e com problemas de saúde. Recentemente, o bebé foi submetido a uma operação e aparenta estar na fase final da recuperação, segundo o que o referiu o jogador do Stoke (emprestado pelo PSG), no mesmo comunicado.