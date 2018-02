Dejounte Murray, jogador dos San Antonio Spurs, até pode ser uma estrela em frente ao cesto, porém, na internet quem arrasa é a sua namorada, Jilly Anais. O basquetebolista, de 21 anos, e a cantora, de 22, beneficiaram da paragem do campeonato da NBA, devido ao All Star Game, para umas pequenas férias no Hawaii e a norte-americana fez questão de exibir os seus melhores atributos durante a estadia, o que lhe valeu inúmeros elogios. Não é para menos...