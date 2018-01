De férias nas Ilhas Canárias, Joana Duarte não larga o Instagram e ontem surpreendeu tudo e todos com uma fotografia em topless. Como era expectável, os elogios não tardaram, porém os seus seguidores não deixaram de lamentar a ‘censura’ na imagem. É que a atriz, de 31 anos, teve de a editar o com um risco preto em cima dos mamilos, devido à política da rede social. "Tira o risco", "Pago-te um jantar se apagares o traço", lê-se. Recorde-se que Joana Duarte anunciou há dias que quebrou um namoro de cinco anos com o surfista Alex Botelho.