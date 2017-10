As redes sociais são vistas, atualmente, como barómetros de popularidade: quantos mais seguidores e ‘likes’ tiver, melhor. E Joana Duarte sabe bem como gerir as suas contas, partilhando conteúdos onde surge a mostrar a sua excelente forma física. Ontem, a atriz e modelo voltou a ‘testar’ os seus fãs com a publicação de uma fotografia no Instagram que gerou de imediato milhares de ‘likes’ e muitos comentários.