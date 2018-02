O Dia dos Namorados está cada vez mais próximo e Joana Duarte parece ter planos para a data. A atriz deixou ‘água na boca’ junto dos seus seguidores ao partilhar uma fotografia onde surge vestida simplesmente com uma lingerie. As reações não se fizeram esperar, havendo quem a considere uma "obra de arte" ou mesmo quem tenha ficado "sem palavras". Com um corpo tão torneado, não admira que as até as mais belas obras de arte deste país percam a compostura.