A mulher de Dani Alves, Joana Sanz, prepara-se para entrar no Haute Couture Week, em Paris, e, por isso, não brinca em serviço. A pouco mais de uma semana do conjunto de desfiles na cidade onde joga o seu marido, a modelo espanhola exibiu no Instagram uma série de vídeos onde surge a praticar diferentes exercícios físicos. "Preparando-me para os shows", escreveu a manequim, que ainda há pouco tempo não se coibiu de demonstrar a sua boa forma nas redes sociais, durante as férias passadas no Brasil com o jogador do PSG. O evento de moda decorre entre os dias 22 e 25 de janeiro.