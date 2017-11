No desporto, eles são as grandes estrelas, mas em cima da passarela a história é bem diferente. Joana Sanz, Coral Simanovich e Linda Morselli, as mulheres que conquistaram Dani Alves, do PSG, Sergi Roberto, do Barcelona, e Fernando Alonso, piloto de F1 da Mclaren, respetivamente, pisaram o palco do espetáculo da Women’s Secret, que se realizou na noite de quinta-feira em Madrid. O evento de moda reuniu no mesmo espaço as companheiras dos atletas que brilharam com as novas propostas de lingerie. Ronaldo, o Fenómeno, também lá esteve para ver a namorada, Celina Locks, desfilar para a marca.