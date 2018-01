Joana Sanz aproveitou a quadra festiva dos últimos dias para ‘fugir’ ao frio de Paris e dar uma ‘escapadinha’ com o seu marido, Dani Alves, até ao Brasil. Porém, o lateral do PSG está prestes a regressar à competição e a modelo espanhola parece já ter saudades das temperaturas sul-americanas. "Por que não podemos ficar no verão? Dani Alves, não quero voltar ao gelo", legendou numa fotografia tirada numa praia de Florianópolis. O casal tem surgido bastante cúmplice nos últimos dias, com ambos a partilharem várias fotografias juntos nas redes sociais.