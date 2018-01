O Haute Couture Week, evento de moda que se vai realizar em Paris, inicia-se hoje e a mulher de Dani Alves, Joana Sanz, será uma das modelos a entrar em ação. Ontem, a manequim saiu de casa para experimentar as roupas com que irá desfilar, mas antes ainda teve tempo para deixar os seus seguidores encantados. É que a espanhola, para exibir o seu ‘look’ matinal, publicou um vídeo com uma dança sensual, que deixou os seus fãs ‘babados’. Parece preparada para arrasar.