A mulher de Dani Alves, Joana Sanz, está imparável. Desta vez, a modelo espanhola publicou duas fotografias com menos roupa do que o habitual – numa delas até surge apenas de cuecas – no âmbito de uma campanha relativa ao Dia de S. Valentim, intitulada ‘Football is my Valentine’. Com o propósito de evidenciar a paixão pela modalidade, a iniciativa está a ser organizada pela Etam, empresa de lingerie. Recorde-se que esta quarta-feira, Dia dos Namorados, a equipa de Dani Alves, o PSG, enfrenta o Real Madrid para a Liga dos Campeões.