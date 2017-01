Formam um dos casais mais apaixonados do mundo do futebol e são inseparáveis... até na hora do exercício físico! O brasileiro Dani Alves, jogador da Juventus, e a namorada, a manequim espanhola Joana Sanz, publicaram um vídeo no Instagram no qual aparecem a treinar juntos. "Sessão dupla de treino. Não existe redenção", escreveu a modelo na rede social. Uma motivação extra para os dois enquanto se exercitam. Refira-se que o casal está noivo e deve trocar juras de amor eterno este ano.



