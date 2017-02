A caminho dos 40 anos, a modelo Joanna Krupa mostra-se orgulhosa do corpo curvilíneo. E tem toda a razão! A polaca, que já apareceu nas páginas da ‘Playboy’, é destaque na última edição da revista ‘Shape’. É que a excelente forma física também se deve à dedicação que mostra ter ao desporto. Além da alimentação saudável, Krupa não descura a prática regular de exercício físico, como conta à publicação. O resultado está à vista! É isso mesmo que revela aos quase um milhão de fãs que a seguem no Instagram com a partilha de fotos sensuais. "Faço exercício e tento estar em forma e comer de forma saudável. Estou muito orgulhosa do meu corpo", disse quando confrontada com críticas de expor em demasia as suas curvas...



