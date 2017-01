"O interessante é perseguir vários sonhos, sermos pessoas com vontades e paixões e eu tento que isso seja uma realidade na minha vida." A frase é de João Kopke e adequa-se na perfeição! Isto porque além de surfista, o jovem, de 21 anos, persegue muitos sonhos. Está no segundo ano do curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais e estuda canto lírico e contrabaixo na Escola de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa. Paixões que, à primeira vista, podem parecer difíceis de conciliar, mas que com "organização e foco" tudo é possível. Mas como é que um surfista se interessa por música? "A minha irmã começou a estudar violoncelo com oito anos. Apesar dos meus pais serem músicos, tinha um bocado de preconceito em relação à música. Quando comecei a ver as primeiras performances da minha irmã fiquei ciumento e quis entrar neste mundo. A única condição era que o meu instrumento fosse maior do que o dela. E assim foi… Comecei a tocar contrabaixo e foi uma paixão que se desenvolveu", explicou João Kopke a Record, que amanhã vai dar um concerto solidário para ajudar refugiados na Europa. "Já há muito tempo que tanto eu como a minha irmã acompanhamos a situação dos refugiados e ficávamos chocados com a quantidade de pessoas que devido à guerra e à miséria tentava entrar na Europa. Entretanto uma amiga contactou-nos com o intuito de fazer alguma coisa neste sentido", explicou. E não pensou duas vezes… Tanto que amanhã, entre as 21h30 e as 23h30, pode vê-lo num concerto de canto lírico, ‘Singing For a Peace’, em Caxias. "Esta atuação tem dois grandes objetivos: o primeiro é a ajuda material, os bens arrecadados serão distribuídos no Centro de Acolhimento de Refugiados em Portugal. É preciso roupa de cama, toalhas, utensílios de cozinha. O outro objetivo é a ajuda monetária para criar uma aplicação que se chama ‘TimePeace’ e que no fundo permite a troca de serviços entre cidadãos europeus e pessoas refugiadas na Europa", referiu. Para quem não tem planos para a noite de sábado esta é uma proposta para ouvir música e ao mesmo tempo ser solidário.

Autor: Rita Féteira