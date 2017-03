Uma boa alimentação e um plano de treino simples e de alta eficácia. É exatamente isso que o livro ‘Estilo de vida - A dieta que resulta’, escrito pelo preparador físico João Lapa e pelo nutricionista Alexandre Fernandes, explica ao pormenor. "Quero que esta mensagem de vida e escolhas saudáveis chegue a mais pessoas", referiu João Lapa , afirmando que segue à risca o que defende na obra. "Tento ser o exemplo daquilo que transmito. Na minha dieta tento ao máximo cumprir os princípios que estão neste livro", disse.A assistir à apresentação, que se realizou ontem, em Lisboa, estava a mulher do preparador físico, a fadista Cuca Roseta. "Tenho imensa sorte por ter um marido que se preocupa com a alimentação saudável. Ele está sempre a estudar sobre alimentação, nutrição, gosta muita de cozinhar pratos saudáveis. Quando ele está em casa, estou sempre a comer bem", confessou a artista, que revelou que os seus hábitos alimentares mudaram desde que o conheceu. "Achava que me alimentava bem, mas descobri que não. Um exemplo muito simples são os refrigerantes. Gosto imenso e cortei, agora só bebo água. A verdade é que ao ouvi-lo aprendi muito e a minha alimentação mudou", contou. Mas Cuca Roseta afirmou que não foi apenas na alimentação que a sua vida sofreu alterações por influência do marido. "Faço ioga e taekwondo. Ioga pratico todos os dias há cerca de dois anos e taekwondo já faço há 12 anos. Além disso, vou pelo menos uma vez por semana ao ginásio. Faço aulas, musculação... E vou com o João, o que é ótimo. Porque ele ajuda-me nas máquinas e a fazer os exercícios. É ótimo ter um ‘personal trainer’ particular", concluiu.

Autor: Rita Féteira