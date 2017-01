Ela é britânica, mas há muitos anos que não esconde ser uma fervorosa adepta do Inter. Ontem, o português João Mário deu-lhe motivos para April Summers celebrar.



É que o futebolista que se formou no Sporting saiu do banco para marcar o golo que deu a vitória do clube de Milão sobre o Palermo. "Estou muito contente pelo meu Inter ter ganho", escreveu após o apito final nas redes sociais, onde se mostrou a fazer um brinde aos nerazzurri, que ocupam agora a quinta posição da Serie A.



