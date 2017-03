O canoísta João Ribeiro esteve a ‘navegar’ no mundo da representação e já começou a entrar na casa dos portugueses através da novela ‘Rainha das Flores’, da SIC. O atleta do Benfica fez uma participação especial na história, gravada em dezembro durante um dia inteiro no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. "Não faz parte de mim representar, mas foi uma experiência engraçada", recorda a Record.



João Ribeiro fez de si próprio e contracenou com os atores Marina Mota e António Pedro Cerdeira. "Há muitas pessoas que gostavam de ter o bocadinho que eu tive", destaca, satisfeito por ter conhecido um pouco de uma área bem diferente da canoagem. "É difícil. Ter de dizer algo que está pré-definido, saber onde estar, como fazer...", diz sobre o dia de gravações. "Pensava que era mais tranquilo", confessa o canoísta que já começou a aparecer na novela. "Não gostei de me ver. Sou muito autocrítico e não gostei de me ouvir na televisão... acho que se nota que não sou ator", considera, entre risos, sobre a "experiência positiva" de participar na novela ‘Rainha das Flores’.