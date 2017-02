A passagem pelo Rio Open não deu a João Sousa motivos para celebrar – perdeu em singulares e em pares na primeira ronda –, mas o mesmo não se pode dizer da sua vida pessoal . É que o número 1 do ténis nacional festejou ontem quase uma década de namoro com a espanhola Julia Llort, que não deixou passar a data em branco nas redes sociais. A mulher que conquistou o português dirigiu ao atleta palavras apaixonadas, ilustradas por uma fotografia do casal. "Andamos de mão dada há nove anos e quero continuar assim por muitos mais... Toda a vida parece-te bem?", escreveu a jovem, agradecendo por ter o tenista ao seu lado e terminando em português com um "amo-te".



