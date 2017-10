É com esta camisola que os jogadores vão entrar em campo nos jogos da 10.ª jornada da Liga, que começa já hoje, com os encontros do Benfica e Sporting. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional associou-se a esta campanha da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPC) e do Movimento Vencer e Viver, no âmbito do Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama, que se assinala segunda-feira. Além da camisola com o slogan ‘A defesa é o melhor ataque’, em cada partida duas sobreviventes da doença acompanham os jogadores ao relvado e tiram uma foto de grupo, como explicou a Record Carolina Negreiros, coordenadora nacional do Movimento Vencer e Viver da LPC."Pretendemos consciencializar o público em geral. Sabemos que o cancro da mama se for detetado numa fase precoce tem 95% de cura. É preciso alertar a população para os rastreios precoces que existem no país", explica. E nada melhor que o futebol. "Tem uma enorme visibilidade e é uma ótima forma de chegar a um conjunto da população", conta. "Claques que têm mulheres vão vestir a camisola. A do V. Guimarães e do D. Aves são exemplos", revela. Além disso, irão ser disponibilizados vários laços rosa, que os clubes vão distribuir.