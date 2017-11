É já este domingo que Jorge Corrula vai estar entre os 50 mil participantes da Maratona de Nova Iorque, uma das provas mais importantes do atletismo. Este é um sonho tornado realidade para o ator, de 39 anos, que em anos anteriores tentou ter o desejado dorsal, mas sem sucesso. Agora vai mesmo calçar os ténis e percorrer 42 quilómetros na Big Apple, onde conta com o apoio da mulher, a atriz Paula Lobo Antunes, e da filha de ambos, Beatriz, de cinco anos. Quer fazer o melhor resultado possível, mas o objetivo é concluir. E, claro, desfrutar da cidade e do ambiente que se vive na Maratona de Nova Iorque.

A corrida já faz parte da vida de Jorge Corrula, que nos últimos três anos tem participado em algumas provas. Tem como inspiração Carlos Lopes, o primeiro campeão olímpico português. Para Nova Iorque dedicou meses de preparação intensa, que incluíram, além do trabalho de ginásio, os treinos no Centro de Alto rendimento do Jamor com a ajuda da GFD Running, um grupo de fisioterapia do desporto que o ajudou a fazer um plano de treinos para estar a 100%. Afinal, cumpre-se amanhã o sonho de Jorge Corrula de correr na cidade que nunca dorme...