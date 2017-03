Jorge Gabriel volta a ser este ano padrinho da Corrida do Dia do Pai, que vai realizar-se dia 19, no Porto. Além de apadrinhar a 14.ª edição desta prova, o apresentador de televisão está a preparar-se para correr os 10 quilómetros. Este é um evento que pretende juntar toda a família para celebrar a data especial de forma saudável e promovendo o exercício físico. Além da prova dos 10 quilómetros, há também uma corrida ou caminhada de 7 quilómetros.



