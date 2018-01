José Mourinho cumpriu ontem o seu 55.º aniversário e as pessoas mais próximas do treinador do Manchester United não esqueceram a data. A filha do técnico, Matilde, utilizou o Instagram para o felicitar. "Os parabéns para o melhor pai que existe. Muito amor da minha parte e da do bebé gorducho", legendou a jovem, numa fotografia antiga em que o treinador surge na companhia dos seus dois filhos. Também através das redes sociais, os red devils parabenizaram o português. "Feliz aniversário José. Tem um dia fantástico", lê-se. Recorde-se que Mourinho renovou anteontem com o clube até 2020.