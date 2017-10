"Podem dar as boas-vindas a uma nova bebé que, por ser menina, não vai ter barba, mas que vai ser muito feliz e foi muito desejada", anunciou, entre risos, Raquel Jacob, fazendo referência ao futuro pai, o guarda-redes do FC Porto, José Sá. A atriz e modelo, de 27 anos, além de desvendar o sexo do bebé, disse também no vídeo que publicou no Instagram que está grávida de quatro meses e revelou o nome da primeira filha do casal. "Vamos ser papás de uma Maria Leonor", disse, radiante com a novidade que surpreendeu os seus fãs e os do guardião da baliza dos dragões.