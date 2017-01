Os adeptos dos Oakland Raiders não têm muitas razões para festejar. Afinal, a formação foi eliminada na ronda wildcard dos playoffs da NFL. Mas para a próxima época podem contar com um apoio de peso nas bancadas do Oakland Alameda Coliseum. É que o ‘anjo’ da Victoria’s Secret, Josephine Skriver, confessou que é fã da equipa orientada por Jack del Rio e costuma assistir aos duelos. Antes de pisar as mais conceituadas passarelas, a manequim, de 23 anos, foi futebolista. E com certeza não vai faltar ao Super Bowl.



Temas Jogo da Vida