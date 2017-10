Na última edição do Super Bowl foi Lady Gaga a rainha do intervalo do jogo da final de futebol americano, dando um espetáculo arrebatador. Mas a 4 de fevereiro de 2018 será a vez de Justin Timberlake brilhar no mesmo palco e foi o próprio que o confirmou através das redes sociais, tendo partilhado um divertido vídeo ao lado do apresentador Jimmy Fallon, onde os dois brincam com a frase ‘meio tempo’, ou seja, com o intervalo. Esta vai ser a segunda vez que o artista atua no Super Bowl... A primeira aconteceu há 14 anos ao lado de Janet Jackson.