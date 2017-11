A modelo norte-americana celebrou efusivamente a conquista dos Houston Astros, equipa onde atua o namorado Justin Verlander, nos World Series de beisebol, como se vê pelas imagens. Mas depois da festa em campo, Kate Upton foi criticada pelos adeptos do clube que a acusam de impedir que o jogador fizesse parte do cortejo dos campeões, que se realizou na sexta-feira. Tudo porque, segundo a imprensa norte-americana, a modelo da Sports Illustrated decidiu casar-se este fim de semana em Itália, o que não permitiu ao noivo celebrar o título com a restante equipa e adeptos.