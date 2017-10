A top model norte-americana está envolvida numa polémica entre os Houston Astros e os New York Yankees. Tudo porque há alguns anos Kate Upton afirmou ser fã da formação de Nova Iorque, mas agora a manequim, protagonista da capa da ‘Sports Illustrated Swimsuit Issue 2017’, mudou de clube... por amor a Justin Verlander. Kate Upton é namorada do beisebolista dos Houston Astros e por isso é natural que o seu apoio agora seja para com a equipa de Verlander. Os adeptos dos dois clubes é que parecem não querer entender as razões e as críticas são mais que muitas.