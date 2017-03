Next

Juntos no amor e na defesa dos animais, a manequim Kate Upton e o noivo, o jogador de beisebol Justin Verlander, vão participar no próximo sábado num evento dedicado à adoção de cães abandonados. Esta não é a primeira vez que apadrinham o evento na Florida, EUA, e a modelo admite que os dois vão tentar não levar um amigo de quatro patas para casa. "Justin tenta ver se eu não me apaixono por nenhum cão, mas agora sou eu que tenho de estar atenta", confidenciou à revista ‘People’. Será que vão resistir?