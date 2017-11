E o sortudo é o jogador de beisebol Justin Verlander, de 34 anos. O casamento com a famosa modelo da Sports Illustrated Kate Upton foi uma excelente forma de terminar uma semana inesquecível! Afinal, ajudou a sua equipa, os Houston Astros, a conquistar o World Series de beisebol e depois trocou juras de amor com a manequim, de 25 anos, de quem estava noivo desde o ano passado. A norte-americana, que também já começou uma carreira no cinema, escolheu a região italiana da Toscânia para a cerimónia, que decorreu numa igreja medieval de Montalcino...