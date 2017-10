Continuar a ler

Depois de seis anos a aparecer nas páginas da publicação e de ter sido capa por três vezes, Kate Upton já está a preparar-se para não defraudar expectativas na edição de fatos de banho da ‘Sports Illustrated’ de 2018. A modelo foi ‘apanhada’ pelos paparazzi numa sessão fotográfica em Aruba, nas Caraíbas.



À sensualidade juntou muita ousadia na produção que vamos ver no próximo ano. Em reduzidos biquínis ou mesmo sem nenhum fato de banho, a modelo promete não defraudar expectativas...

As imagens são do ano passado, mas só agora foram divulgadas pela ‘Sports Illustrated’. Kate Upton é a protagonista do curto filme que o site da famosa revista norte-americana revelou e que deixou os fãs da modelo de sorriso no rosto.Noiva do jogador de beisebol Justin Verlander, a norte-americana foi fotografada por Yu Tsai no cenário paradisíaco das ilhas Fiji. De tirar o fôlego, a modelo e atriz , de 25 anos, volta a surpreender quando se trata de sensualidade. Mas não se fica por aqui.