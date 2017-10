Pela primeira vez, Rio Ferdinand falou sobre a namorada que o ajudou a voltar a ser feliz, depois da morte da mulher, em 2015 – Rebecca não resistiu a um cancro da mama –, com quem teve três filhos. No talk-show ‘This Morning’, do canal britânico ITV, o antigo futebolista admitiu que com Kate Wright voltou a sorrir. "Estou realmente feliz agora, os meus filhos estão realmente felizes. Estou numa relação e as coisas estão a correr bem. Os meus filhos merecem ser felizes", afirmou. Ferdinand contou que faz questão de incluir as crianças na relação com Kate Wright. "Desde que eles estejam envolvidos, penso que há uma oportunidade de atingirem a felicidade", opinou.