Graças a Deus eu nasci sportinguista .. orgulho nos nossos guerreiros ... acreditar até ao fim #deusnocomando A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Nov 22, 2017 at 2:21pm PST

Kátia Aveiro utilizou a sua conta de Instagram para expressar a sua alegria com o triunfo do Sporting sobre o Olympiacos e para deixar uma mensagem de otimismo na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os leões, como se sabe, têm de vencer em casa do Barcelona e esperar que a Juventus tropece em casa do Olympiacos.