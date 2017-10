Na Madeira, Kátia Aveiro celebrou ontem o 40.º aniversário. Antes de uma noite de festa, a irmã de Cristiano Ronaldo passou o dia com os dois filhos, Dinis e Rodrigo, e agradeceu a vida que tem. "É dia de começar os meus 40 anos junto dos homens que me fazem respirar e ser a mulher que sou hoje. Agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, por ter a família maravilhosa que tenho, ter estes dois seres que tenho a certeza que me foram enviados por Deus (...)", realçou a cantora, que entrou nos ‘entas’ da melhor forma. "Amo tudo o que eu tenho", concluiu.