A publicação da imagem de um anel brilhante foi o suficiente para surgirem os rumores de um possível casamento no seio do clã Aveiro. Kátia Aveiro partilhou a foto de uma mão, cujo anelar tinha um anel de diamantes, que pode ser de noivado. "Eu odeio joias, amo amar. Mas este até gostei", escreveu a cantora nas redes sociais. Refira-se que o multimilionário egípcio Ahmed Abou Hashima, CEO do grupo Egypcian Steel, tem sido apontado como o novo namorado de Kátia Aveiro.