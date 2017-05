O clã Aveiro está a viver dias de emoções fortes, e tudo por ‘culpa’ de Kátia Aveiro e Cristiano Ronaldo. Na sexta-feira, a cantora foi estrela num concerto no Egito e hoje é a vez do irmão entrar em campo para o jogo que pode dar o título de campeão da La Liga ao Real Madrid. Kátia Aveiro atuou num hotel em Sharm el-Sheikh e deixou a mãe, Dolores Aveiro, "feliz e orgulhosa" com o espetáculo da filha, recebida como uma estrela na cidade egípcia.



