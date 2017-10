Disseram que éramos os mais bonitos da festa orgulhosa do meu mano,só Deus sabe o sentimento que vai no meu coração ... #melhordomundo #orgulho #deus #deusnocomando Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) a Out 23, 2017 às 1:32 PDT

Cristiano Ronaldo foi distinguido segunda-feira pela quinta vez com o prémio FIFA de Melhor Jogador do Mundo e, claro está, a família esteve presente a acompanhar mais um feito do internacional português."Disseram que éramos os mais bonitos da festa. Orgulhosa do meu mano, só Deus sabe o sentimento que vai no meu coração ... #melhordomundo #orgulho #deus #deusnocomando", escreveu Kátia Aveiro na legenda de uma das fotografias da cerimónia, que publicou nas redes sociais.A irmã de Cristiano Ronaldo foi à gala, que decorreu em Londres, com um vestido vermelho e um generoso decote nas costas.