Georgina, Kátia e Dolores: como foi vivido o final do jogo de Portugal

Muito se tem falado da relação de Georgina Rodríguez com a família de Cristiano Ronaldo mas a fazer fé num comentário de Kátia Aveiro no Instagram - feito no contexto da presença no Estádio da Luz para assistir ao Portugal-Suíça (2-0) - existe cumplicidade entre a namorada e a irmã de CR7. "Grávida linda", escreveu a cantora numa imagem nas Instant Stories.No Estádio da Luz a ver o deciso jogo da Seleção Nacional rumo ao Mundial'2018, estiveram a mãe, a irmã, o irmão, a mãe e o filho mais velho de Cristiano Ronaldo.Portugal venceu a Suíça por 2-0 e garantiu a presença no próximo Campeonato do Mundo que se vai realizar na Rússia.