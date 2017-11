"Paz" e "energia boa". Têm sido assim os dias de Kátia Aveiro em Bali, na Indonésia, umas férias que descreve como de "ouro". A irmã de Cristiano Ronaldo não revelou, por enquanto, com quem está a desfrutar destes dias de descanso, mas tudo indica que esteja com o milionário egípcio Ahmed Abou Hashima, apontado como o namorado da cantora. Momentos de felicidade e de muita espiritualidade, como a artista faz questão de partilhar através do Instagram.