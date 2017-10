Continuar a ler

Cristiano Ronaldo não marcou presença no aniversário da irmã por estar ao serviço da Seleção Nacional, mas fez tudo para que este fosse um dia inesquecível. "Sou uma abençoada, porque tenho uma família maravilhosa, tenho amigos que gostam de mim por ser quem sou. E agradeço a Deus por esta bênção... O hotel do meu irmão... uma família pobre. O meu irmão disse: 'Kátia queres fazer os 40 anos no hotel? O que tu quiseres o mano oferece."Cristiano Ronaldo não marcou presença no aniversário da irmã por estar ao serviço da Seleção Nacional, mas fez tudo para que este fosse um dia inesquecível.

As imagens da festa de arromba de Katia Aveiro no hotel de Cristiano Ronaldo

Kátia Aveiro celebrou o seu 40.º aniversário na quinta-feira, 5 de outubro, com uma festa de arromba no hotel CR7 no Funchal, Madeira. E no discurso que fez, após lhe cantarem os parabéns, a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo confessou que a festa tinha sido uma prenda do craque."Quando era miúda ficava triste porque não fazia festa na escola, por ser feriado e a escola fechar, mas agora é maravilhoso. Infelizmente não tenho toda a gente que gostaria, mas são poucas as pessoas que faltam. Não quero dar grau de importância a cada um, óbvio que a minha mãe, os meus irmãos e os meus filhos são a linha da frente, sem discussão", começou por dizer Kátia.