Cristiano Ronaldo partilhou no Facebook a mais recente música de Kátia Aveiro ‘Acurrucate’, tema que conta com a participação do cantor DKB e que foi gravado em Cuba. O futebolista do Real Madrid voltou a mostrar que apoia a carreira da irmã e até fez um pedido aos seguidores. "Aprendam os passos [de dança] e partilhem", escreveu o craque na rede social. No YouTube o videoclipe da artista – que está a preparar um disco de originais – tem mais de 320 mil visualizações.



Temas Jogo da Vida