Este ano tem tudo para ser inesquecível para Kelly Rohrbach! Em maio, estreia nas salas de cinema a adaptação da série ‘Marés Vivas’, onde é uma das figuras principais do elenco, e agora protagonizou uma dança bem sensual para o calendário de advento da ‘Love Magazine’. No pequeno vídeo, a manequim, que já posou para a ‘Sports Illustrated’, exibe as curvas de sonho, enquanto dança num cenário ao estilo de Las Vegas. Refira-se que Kelly Rohrbach é uma apaixonada por desporto e foi considerada uma das mais belas mulheres do golfe.



Temas Jogo da Vida