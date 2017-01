Há um pouco de tudo! Desde muito sentido de humor a fotos bastante provocantes... É assim o calendário inspirado no filme ‘Baywatch’ – a adaptação ao cinema da mítica série de TV ‘Marés Vivas’. Kelly Rohrbach (à esq. na foto maior), Dwayne Johnson e Zac Efron são as figuras principais desta iniciativa, que apresenta de forma original os 12 meses de 2017. Enquanto se aguarda pelo filme, estreia deverá ser em maio, os fãs podem divertir-se com as imagens do calendário... Mais uma vez, Kelly Rohrbach, manequim que já posou para a ‘Sport’s Illustrated’, exibe as curvas de sonho e deixa todos a suspirar pela estreia de ‘Baywatch’.



