Pela primeira vez desde 2002, Gisele Bündchen, de 37 anos, já não é a modelo mais bem paga do Mundo. A mulher da estrela da NFL Tom Brady foi destronada por Kendall Jenner, de 22 anos, que, segundo a revista ‘Forbes’ ganhou 22 milhões de dólares no último ano. A namorada de Blake Griffin, dos LA Clippers, é conhecida por ser uma das irmãs Kardashians, é seguida no Instagram por 85 milhões de seguidores, mais do dobro do que qualquer modelo, e tem uma notoriedade que atrai contratos milionários de publicidade. A brasileira caiu para o segundo lugar, tendo auferido 17,5 milhões de dólares.