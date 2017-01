Kendall Jenner começa este ano de forma muito sensual! A manequim posou para a objetiva de Mario Testino e é a figura principal da edição de janeiro da ‘V Magazine’. Com um olhar sedutor e umas curvas incríveis, a filha de Caitlyn Jenner – antigo campeão olímpico Bruce Jenner, que se submeteu a uma mudança de sexo – deslumbra na primeira página da publicação. No primeiro mês de 2017, as tatuagens são o tema em destaque da revista e a modelo exibe uma, apesar de falsa, bem ousada na perna. Refira-se que houve rumores de que Kendall Jenner estaria envolvida com o basquetebolista dos LA Lakers, Jordan Clarkson, mas não se chegou a confirmar a relação.



Temas Jogo da Vida