As imagens da nova campanha da Puma já foram divulgadas e mostram a faceta mais desportista da manequim Kylie Jenner. A jovem, de 19 anos, partilhou com os mais de 84 milhões de fãs que a seguem no Instagram o resultado final da produção fotográfica que fez para a marca de roupa e acessórios de desporto, com a qual assinou contrato no passado mês de novembro. A irmã mais nova do clã Kardashian foi a escolhida para promover a nova linha de ténis , os Swan Strap Fierce. Uma coleção feita em parceria com a companhia de bailado de Nova Iorque.



